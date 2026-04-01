В Иране заявили о готовности ко всем сценариям

Тегеран готов к любым сценариям на фоне ультиматума американского лидера Дональда Трампа, сообщил в соцсети Х вице-президент Ирана Реза Ареф.

Трамп: Ближайшей ночью безвозвратно погибнет целая цивилизация

«Правительство готово ко всем сценариям, подготовлены все необходимые меры», — указал он.

Тем временем, в сторону Ирана направляются американские бомбардировщики B-52. На их борту могут быть ядерные бомбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
