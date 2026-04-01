В Иране заявили о готовности ко всем сценариям
8 апреля 202600:07
Тегеран готов к любым сценариям на фоне ультиматума американского лидера Дональда Трампа, сообщил в соцсети Х вице-президент Ирана Реза Ареф.
«Правительство готово ко всем сценариям, подготовлены все необходимые меры», — указал он.
Тем временем, в сторону Ирана направляются американские бомбардировщики B-52. На их борту могут быть ядерные бомбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- В Иране заявили о готовности ко всем сценариям
