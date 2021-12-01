Москвичей предупредили о первой зимней метели 1 декабря

Первая зимняя метель ожидается в Москве 1 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам метеоролога, порывы ветра будут достигать до 15 м/с. Температура в первый день зимы в столичном регионе прогнозируется 1-3 градуса мороза.

«Погода совпадает с календарем», - отметил Вильфанд.



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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Погода В МосквеМетель
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