Москвичей предупредили о надвигающейся грозе и ливнях
Жителей столичного региона предупредили о надвигающейся грозе и шквалистом ветре. По данным МЧС, в течение всего дня ожидаются кратковременные дожди, грозы, а местами и ливни. Помимо этого, синоптики пообещали сильный ветер — до 17 метров в секунду. В региональном главке МЧС России жителям столицы рекомендовали, по возможности, не выходить дома или же задержаться на работе, пока не минует пик ненастья.
При этом, в Гидрометцентре подчеркнули, что , несмотря на непогоду, воздух в Москве в этот понедельник прогреется до +25 градусов. В ночь на вторник ожидается до 16-ти выше ноля. Днем во вторник станет прохладнее – синоптики обещают около 17–19 градусов со знаком плюс, сообщает RT.
Между тем, температура воздуха в северных регионах России в ближайшие дни будет на 6-8 градусов выше нормы, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В частности, такие температурные аномалии ожидаются в Архангельской области, в республике Коми, в Ямало-Ненецком автономном округе и Салехарде, а также в Западной Сибири.
Как отмечает Вильфанд, для северных регионов России температура на уровне 20 градусов – «супервысокая».
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