Москвичей предупредили о надвигающейся грозе и ливнях

Жителей столичного региона предупредили о надвигающейся грозе и шквалистом ветре. По данным МЧС, в течение всего дня ожидаются кратковременные дожди, грозы, а местами и ливни. Помимо этого, синоптики пообещали сильный ветер — до 17 метров в секунду. В региональном главке МЧС России жителям столицы рекомендовали, по возможности, не выходить дома или же задержаться на работе, пока не минует пик ненастья.

При этом, в Гидрометцентре подчеркнули, что , несмотря на непогоду, воздух в Москве в этот понедельник прогреется до +25 градусов. В ночь на вторник ожидается до 16-ти выше ноля. Днем во вторник станет прохладнее – синоптики обещают около 17–19 градусов со знаком плюс, сообщает RT.