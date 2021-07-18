Москвичей предупредили о ливнях с градом в понедельник

В понедельник, 19 июля, в Москву придет холодный атмосферный фронт с ливнями, грозами и градом. Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец РИА Новости.

Аномальная жара не покидает Москву

В начале недели в столице начнутся интенсивные залповые ливни, град, грозы со шквалистым ветром до 15-20 м/с. Сложные погодные условия отмечаются в период с 9.00 до 21.00, когда температура в первой половине дня прогреется до +28-30°C, а днем опустится до +25-27°C.

«Во вторник постепенно распогодится, а северные ветры принесут более свежий воздух, и температурный фон вернется в климатическое русло «макушки» лета. Однако на этом понижение температуры не прекратится. В среду и четверг столичный регион пересечет уже полярный фронт, кое-где брызнут небольшие дожди, днем +21-26°C и +19-24°C, соответственно», — цитирует агентство синоптика.

К концу следующей недели температура достигнет показателей многолетней нормы июля и составит +21-26°C.

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ФОТО: pixabay.com
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