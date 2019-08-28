Москвичей позвали на фестиваль «PROлето» на Сахарова и ВДНХ 31 августа

Организаторы общегородского фестиваля «PROлето», который будет посвящен Дню знаний, приглашают горожан 31 августа на проспект Академика Сахарова и ВДНХ. Об этом сообщается на официальной странице Российского союза молодежи в социальной сети «ВКонтакте».

В частности, гости фестиваля вспомнят самые яркие моменты уходящего лета, пройдут квесты, станут участниками спортивных состязаний и конкурсов, а также увидят грандиозный концерт. Его участниками станут популярные исполнители. А настроение зрителям поднимут резиденты Comedy Club.

На время проведения мероприятия проспект Академика Сахарова превратится в площадку уличных видов спорта. Каждый желающий сможет опробовать сапборд, слек лайн, увидеть выступления мастеров панна-футбола и паркура, а также узнать все о техниках воркаута и гонках на памп-треке. Кроме того, у гостей фестиваля появится возможность освоить современные стили танцев. Па продемонстрируют самые продвинутые хореографы, отмечает АГН Москва.

Концерт на проспекте Академика Сахарова начнётся в 15:00.

В этот же день, 31 августа, с 19:00 до 23:00 финальный концерт фестиваля «PRO лето» пройдёт перед аркой главного входа на ВДНХ. Его участников выбирали сами москвичи, голосуя на портале «Активный гражданин».

