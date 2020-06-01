Москвичам стала доступна интерактивная карта загруженности парков

Москвичи смогут пользоваться интерактивной картой загруженности парков и мест отдыха. Она появилась на портале mos.ru, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий.

Там отметили, что карта поможет жителям планировать прогулки с соблюдением социальной дистанции и минимальным риском заражения коронавирусом.

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По словам главы департамента Эдуарда Лысенко, территория парков и мест отдыха на карте окрашена в разные цвета в зависимости от загруженности и доступности. Например, зеленый цвет означает, что посетителей в парке мало. Желтый сигнализирует о том, что соблюдать социальную дистанцию будет сложнее из-за достаточного количества гуляющих. Красный же означает, что людей на этой территории в настоящий момент слишком много и безопаснее от ее посещения отказаться.

С 1 июня жителя Москвы разрешили прогулки по специальному графику.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МоскваПарки
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