Москвичам стала доступна интерактивная карта загруженности парков

По словам главы департамента Эдуарда Лысенко, территория парков и мест отдыха на карте окрашена в разные цвета в зависимости от загруженности и доступности. Например, зеленый цвет означает, что посетителей в парке мало. Желтый сигнализирует о том, что соблюдать социальную дистанцию будет сложнее из-за достаточного количества гуляющих. Красный же означает, что людей на этой территории в настоящий момент слишком много и безопаснее от ее посещения отказаться.

С 1 июня жителя Москвы разрешили прогулки по специальному графику.







