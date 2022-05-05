Москвичам рассказали об образовательной программе фестиваля «Московская весна»

В рамках проходящего в эти дни в столице фестиваля «Московская весна» пройдут спектакли, танцевальные уроки и мастер-классы.

В частности, 5 и 6 мая Школа музыки и танцев на улицах Городецкая и Перерва проведет уроки по сценическому движению. Там же в ближайшие дни всех желающих познакомят с основами хип-хопа и балетной пластикой, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

На Тверской площади, улицах Вешняковская и Теплый Стан, в сквере у Гольяновского пруда и на других площадках пройдут детские спектакли.

Также в рамках фестиваля москвичей научат делать подарки для ветеранов. 5 и 6 мая на улице Адмирала Руднева покажут, как декорировать рамки и делать рельефные открытки. На бульваре Дмитрия Донского и улице Хачатуряна 5, 6 и 7 мая тоже пройдут мастер-классы.

В Куркино участников фестиваля научат делать полезные конфеты и клубничный кефир. Калач с вишней и чипсы из картофельной кожуры можно будет приготовить с 5 по 7 мая на бульваре Дмитрия Донского, площади Славы, улицах Матвеевская и Профсоюзная.

У метро «Некрасовка» пройдут мастер-классы по садоводству, на Ореховом бульваре соберутся любители живописи акварелью. Кроме того, на фестивале можно будет заняться спортом.

