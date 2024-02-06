Москвичам рассказали о новых поощрениях в рамках «Миллиона призов»
В рамках новой акции программы «Миллион призов» - «выбираем вместе 2004», приуроченной к грядущим выборам президента России, будут предусмотрены дополнительные призы для голосующих онлайн впервые, а также для молодежи и старшего поколения. Об этом заявил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.
Он уточнил, что проголосовавшие онлайн впервые получат не менее тысячи баллом.
«При этом сохраняется возможность выигрывать дополнительные поощрения. Эта инициатива побудит граждан активнее участвовать в общественно-политической жизни страны, а также эта инициатива интересна предпринимательскому сообществу», - отметил Платонов.
Глава МТПП также заявил, что граждане в возрасте от 18 до 25 лет включительно, которые проголосуют онлайн, гарантированно получат 500 баллов на подписки онлайн-сервисов любого из партнеров акции.
Москвичи от 60 лет и старше, проголосовавшие онлайн, получат тысячу призовых баллов, которые впоследствии можно будет обменять на покупки в аптеках от партнеров программы «Миллион призов».
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