Москвичам рассказали о новых поощрениях в рамках «Миллиона призов»

В рамках новой акции программы «Миллион призов» - «выбираем вместе 2004», приуроченной к грядущим выборам президента России, будут предусмотрены дополнительные призы для голосующих онлайн впервые, а также для молодежи и старшего поколения. Об этом заявил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

Он уточнил, что проголосовавшие онлайн впервые получат не менее тысячи баллом.

«При этом сохраняется возможность выигрывать дополнительные поощрения. Эта инициатива побудит граждан активнее участвовать в общественно-политической жизни страны, а также эта инициатива интересна предпринимательскому сообществу», - отметил Платонов.

Глава МТПП также заявил, что граждане в возрасте от 18 до 25 лет включительно, которые проголосуют онлайн, гарантированно получат 500 баллов на подписки онлайн-сервисов любого из партнеров акции.

Москвичи от 60 лет и старше, проголосовавшие онлайн, получат тысячу призовых баллов, которые впоследствии можно будет обменять на покупки в аптеках от партнеров программы «Миллион призов».

