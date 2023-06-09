Москвичам рассказали о графике работы соцучреждений в период праздничных выходных

Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в период праздничных выходных все ключевые службы останутся доступны москвичам, сообщает пресс-служба столичного правительства.

«Центры московского долголетия и социальной адаптации продолжат работать в обычном режиме, а центры госуслуг не будут работать только один день», — указала она вице-мэр, добавив, что ряд социальных учреждений Москвы перейдет на особый график работы.

Так, поликлиники будут принимать взрослых пациентов 10 июня с 9:00 до 18:00, 11 и 12 июня — с 9:00 до 16:00. В этом же режиме будут работать отделения помощи на дому, кабинеты ОРВИ, травмпункты. Молочно-раздаточные пункты будут работать в прежнем режиме. Детские поликлиники будут работать 10 июня с 9:00 до 15:00, 11 и 12 июня в эти же часы будет оказываться медпомощь детям на дому.

Территориальные центры соцобслуживания в праздничные дни продолжат оказывать надомные услуги. Центры занятости «Моя работа», «Моя карьера», учебный центр «Профессионал» и семейные центры будут закрыты с 10 по 12 июня, однако при необходимости можно будет обратиться на круглосуточную горячую линию по номеру «051».

Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей, а также Главархив будут закрыты 12 июня. Все государственные ветклиники Москвы с 10 по 12 июня продолжат работу в обычном режиме.

