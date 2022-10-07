Москвичам рассказали, как сэкономить на отоплении

Москвичи могут сэкономить на оплате коммунальных услуг, используя индивидуальные приборы учета (ИПУ) тепловой энергии, однако для реальной экономии необходимо учесть ряд других факторов. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как рассказал начальник Мосжилинспекции Олег Кичиков, следует учитывать отличия между ИПУ и распределителями: расчеты по показаниям приборов ведут по-разному. Так, ИПУ устанавливается на одно жилое или нежилое помещение в многоквартирном доме и определяет количество потребления тепловой энергии в помещении. Распределители ставят на все отопительные приборы в границах одного помещения, такие устройства помогают определить долю объема потребления отопления в каждом помещении в доме, оборудованном общедомовым прибором учета тепла.

«Начисление платы за предоставленную коммунальную услугу "Отопление" по показаниям индивидуальных приборов учета тепла или показаниям распределителей возможно только при условии, что многоквартирный дом оснащен работоспособным и допущенным к коммерческим расчетам ресурсоснабжающей организацией общедомовым прибором учета тепловой энергии», — указали в Мосжилинспекции.

ИПУ или распределители должны быть введены в эксплуатацию в соответствии с законодательством, при этом индивидуальные приборы учета можно установить только в домах с горизонтальной разводкой.

Экономия с помощью ИПУ возможна лишь при условии, если приборы стоят во всех помещениях дома. Счетчик, установленный в единичной квартире, приведет лишь к дополнительным тратам на приобретение, установку и обслуживание прибора.

