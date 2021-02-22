Москвичам рассказали, как отпраздновать 23 февраля не выходя из дома

День защитника Отечества в Москве можно отметить, не выходя из дома. Как сообщает пресс-служба мэра столицы, московские учреждения культуры подготовили к 23 февраля насыщенную онлайн-программу.

Так, 22 февраля библиотека № 170 имени К.Г. Паустовского предлагает москвичам вспомнить великих полководцев, навсегда вписавших свои имена в историю России. Онлайн-лекция, которая начнется в 16:00 на официальной странице учреждения в соцсети «ВКонтакте», будет интересной как детям, так и их родителям.

Также в понедельник в 15:00 библиотека № 47 покажет на своей странице в Facebook онлайн-презентацию, посвященную Международному дню родного языка. А москвичи помладше на странице библиотеки № 192 в соцсети «ВКонтакте» смогут посетить виртуальную выставку-конкурс, посвящённую снеговикам.

В соцсетях Бабушкинского парка 22 февраля появится ролик с силовой тренировкой с упражнениями на все группы мышц. А непосредственно в День защитника Отечества

для детей старше шести лет пройдёт художественный мастер-класс, благодаря которому ребята научатся рисовать планирующий над полями самолёт. Необходимо подготовить лист бумаги, кисть и акварельные краски, и 23 февраля в 12:00 подключиться к страницам парка в соцсетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Фейсбук».

Музейно-парковый комплекс «Северное Тушино» 23 февраля расскажет о жизни и подвигах адмирала флота Советского Союза Сергея Горшкова, который считается создателем отечественного ракетно-ядерного флота. Начало видеотрансляции в 18:00 на странице в социальной сети «ВКонтакте».

На странице библиотеки № 187 в Facebook можно будет прослушать лекцию о творчестве известного художника, основоположника советской батальной живописи Митрофана Грекова, которая начнётся в 12:00. В это же время 23 февраля на официальном сайте культурного центра «Митино» стартует мастер-класс по самообороне, в котором могут принять участие все желающие.

Кроме того, в полдень 23 февраля парк «Ходынское поле» представит видеоурок под названием «Стретчинг», посвящённое суставной гимнастике. Разучить несколько эффективных упражнений для гибкости можно благодаря страницам парка в «Инстаграме» и «ВКонтакте».



Культурный центр «Зеленоград» подготовил ко Дню защитника Отечества праздничное выступление духового оркестра, которое начнётся во вторник в 11:00. Посмотреть видеопоздравление можно будет на YouTube-канале центра.

