Москвичам предложили купить машино-места в Царицино

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже 2 машино-мест в многоуровневом паркинге в Южном административном округе столицы.

Объекты площадью 8,8 кв.м. и 9,9 кв.м. находятся в районе Царицыно по адресу: улица Бехтерева, дом 14. Начальная цена за «квадрат» составила 30 796 рублей. Приём заявок до 11 и 20 мая.

Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

