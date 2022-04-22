Москвичам предложили купить машино-места в Царицино
22 апреля 202218:22
Объявлен аукцион в электронной форме по продаже 2 машино-мест в многоуровневом паркинге в Южном административном округе столицы.
Объекты площадью 8,8 кв.м. и 9,9 кв.м. находятся в районе Царицыно по адресу: улица Бехтерева, дом 14. Начальная цена за «квадрат» составила 30 796 рублей. Приём заявок до 11 и 20 мая.
Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.
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22 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru