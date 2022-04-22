Москвичам предложили купить машино-места в Царицино

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже 2 машино-мест в многоуровневом паркинге в Южном административном округе столицы.

Объекты площадью 8,8 кв.м. и 9,9 кв.м. находятся в районе Царицыно по адресу: улица Бехтерева, дом 14. Начальная цена за «квадрат» составила 30 796 рублей. Приём заявок до 11 и 20 мая.

Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТоргиДепартамент По Конкурентной Политике
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры