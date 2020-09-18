Москвичам пообещали бабье лето на следующей неделе
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН рассказала о предстоящей погоде в столичном регионе.
В столичном регионе ожидается бабье лето
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН рассказала, как изменится погода в Москве и Подмосковье в ближайшую неделю.
«Похолодание, произошедшее накануне, продержится еще ближайшие дни на выходные. Вероятность дождей постепенно уменьшится, небольшие осадки возможны в ночь на субботу. Также предстоящей ночью ожидается и понижение температуры в столице до +6°С…+8 °С. Местами по области заморозки до -1°С. Днем на выходных в Москве +11°С… +13°С. В понедельник до +15°С и дождь, ветер северо-западный с порывами до 17 м/с. Со вторника мы переходим на северную периферию антициклона, погоду в последующие четыре можно будет назвать «бабьим летом». Она будет сухой, без осадков, ночью +4°С… +9°С, днем +15°С… +20°С», - пообещала синоптик.
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