Москвичам напомнили об изменениях в движении транспорта из-за репетиций парада Победы
Для подготовки к параду Победы в центре Москвы ограничат движение на нескольких улицах, будут временно изменены схемы движения транспорта и режим работы метро. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Сообщается, что 29 апреля с 17:30 нельзя будет проехать от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Больной Бронной до Большой Садовой улицы, а также по 1-й Тверской-Ямской.
Временно перекрыты будут и участки Моховой улицы, Оружейного переулка, Охотного Ряда, Театрального проезда, Солянки, Петровки, а также Софийская, Раушская и Болотная набережные.
С семи вечера до окончания репетиции изменится режим работы и станций метро: «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина». Они будут работать только на вход.
Изменятся и маршруты для наземного транспорта. Подробнее обо всех изменениях можно узнать на едином транспортном портале Москвы.
Ограничения будут вводить также 4, 7 и 9 мая.
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