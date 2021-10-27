Москвичам на самоизоляции вновь открыли горячую линию
В Москве вновь заработала горячая линия для граждан, находящихся на самоизоляции, об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
В правительстве столицы отметили, что гражданам, входящим в группу риска важно соблюдать самоизоляцию, в связи с чем, прием заявок на горячую линию комплекса социального развития возобновлен.
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По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, обратившиеся на линию граждане смогут не только заказать лекарства, продукты, и товары первой необходимости, но и получить квалифицированную психологическую помощь.
Находящиеся на самоизоляции жители Москвы могут ежедневно с 08:00 до 21:00 обращаться по номеру горячей линии +7 495 870-45-09. К тому же в круглосуточном режиме продолжает работать психологический онлайн-чат Don’t panic .
Работа горячей линии комплекса социального развития стартовала весной прошлого года. В течение 2020 соцработники обеспечивали самоизолированных граждан необходимой помощью. На сервер поддержки поступило более 1 млн заявок. Более 98% жителей столицы положительно оценили качество услуг горячей линии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru