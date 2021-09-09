Москвич Барщевский поддержал Собянина в нежелании объединять столицу и область

Москвич, полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях, юрист Михаил Барщевский заявил в беседе с Teleram-каналом «Радиоточка НСН», что поддерживает позицию мэра Москвы Сергея Собянина по вопросу объединения Москвы и Подмосковья. Ранее столичный градоначальник выступил против этой идеи, отметив, что в Москве и области сложная система госуправления, а у столицы к тому же «хватает своих задач и проблем».

«Я с Сергеем Собяниным согласен хотя бы уже потому, что знаю его очень много лет – уже больше двадцати – и не помню, чтобы он в чём-либо всерьёз ошибался. Но говорю это не из лести, а из чувства искреннего уважения к нему. Кроме того, то, что он сделал с Москвой во время своего мэрства, это – абсолютно невероятная вещь. Даже совсем не ура-патриоты сегодня говорят о том, что Москва – это лучший город мира. Хотя, когда Собянин начинал свои дорожные преобразования, у меня, как у автомобилиста, это всё вызывало дикое раздражение. Но оказался прав он, а не я. Поэтому, я ему априори доверяю», - отметил Барщевский.

Возвращаясь к сути вопроса, собеседник «Радиоточки НСН» подчеркнул, что Москва – огромный город, который больше многих других европейских по числу жителей.

«Сложнейший город и у него есть своя специфика. Московская область тоже совсем не маленький региончик, имеющий свою специфику. Объединение Москвы с её спецификой и Московской области с её спецификой потребует создания своего кабинета министров, как минимум. Потому что между ними очень большая разница. Дело даже не в количестве людей, не в разной структуре бизнеса, а в том, что это две разные экономические субстанции. При этом, тесное взаимодействие между Москвой и областью необходимо. Потому что я где-то слышал, что чуть ли не половина трудоспособного населения Московской области фактически работает в столице. Экономические связи очевидны. Возможно даже создание какого-то координационного совета, регулирующего это взаимодействие. А вот объединение – это чересчур рискованный шаг, как мне кажется», - резюмировал Барщевский.