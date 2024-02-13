Москва выставила на торги 25 парковочных мест в Таганском районе

Москва предлагает приобрести 25 машиномест в одном из подземных паркингов Таганского района. Об этом сообщили в столичном Департамента по конкурентной политике.

Паркинг расположен на Средней Калитниковской улице. Такое местоположение обеспечивает комфортный выезд на Нижегородскую и Таганскую улицы, а также на Волгоградский проспект. Площадь лотов составляет от 15 до 18 квадратных метров.

Заявки на участие в онлайн-аукционе принимаются до 19 февраля. Торги назначены на 29 февраля и 1 марта. Для участия необходима регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг», а также усиленная квалифицированная электронная подпись.

Все подробности об имуществе, которое российская столица вставляет на торги, представлены на Инвестиционном портале Москвы. Принять участие в городских торгах можно прямо из дома – вся процедура организована в онлайн-формате.

