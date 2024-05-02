Москва выставила на торги 11 машино-мест на Люсиновской улице

На столичные торги выставили 11 машино-мест в подземном паркинге на Люсиновской улице. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента по конкурентной политике Москвы Алексей Гаранин.

Он отметил, что на открытые аукционы выставили машино-места площадью от 13,8 до 17,3 «квадратов». В торгах могут принять участие все желающие, заявки будут приниматься до 13 мая. Гаранин напомнил, что автовладельцы могут приобретать парковочные места на торгах в разных районах Москвы.

Паркинг находится в подвальных этажах жилого дома, рядом проходит Садовое кольцо. Кроме того, возле дома находятся АЗС, автомойки, пункты автосервиса и шиномонтажа.

Торги пройдут 23 мая. Участникам понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг», а также усиленная квалифицированная электронная подпись.

