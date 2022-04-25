Москва выставила на продажу шесть участков под частные жилые дома

Город выставил на продажу шесть участков под жилые дома, они находятся в Троицке и на северо-западе Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«В прошлом году на аукционах мы продали 31 участок, за первый квартал 2022 года еще семь», - сказал он.

По его словам, пять участков расположены в Троицке, а шестой в Куркине. Победители аукционов смогут создать загородные условия жизни в границах Москвы. Площадь участков составляет от 8,5 до 29 соток.

Отмечается, что построить частные жилые дома на участках можно до трех этажей, а максимальная высота здания не должна превышать 15 метров. Также дома нельзя разделить на отдельные квартиры. Кроме того, на участке можно обустроить парковку или гараж, а также сделать сад или огород.

Так, начальная стоимость объектов варьируется от 1,7 млн рублей за участок площадью 11 соток на Весенней улице, в поселке Киевский до 7 млн рублей за 12 соток в Куркине на улице Юровская. Там можно возвести жилые дома площадью до 444 и 610 «квадратов». Самый большой по размеру лот находится в деревне Шеломово. На участке 29 соток можно построить дом почти в 1,2 тысячи «квадратов». Там же расположен и второй по размеру участок. На 25 сотках можно построить дом до тысячи квадратных метров. Начальная цена по этим объектам составляет 4,4 и 3,8 млн рублей.

Также еще два участка находятся в поселении Щаповское. В деревне Троицкое в продаже 13 соток под строительство дома до 520 «квадратов», а в деревне Батыбино – 8,5 сотки для строительства дома в 340 квадратных метров. Начальная цена аукциона по участкам составляет 3,3 млн и 2,3 млн рублей. Заявочная кампания по объектам закончится 30 мая и 6 июня, сами аукционы пройдут в июне.

