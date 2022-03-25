Москва выставила на продажу более 300 машино-мест в восьми округах города, больше всего объектов – 150 – находится в Северо-Западном административном округе. Участвовать в аукционе смогут жители столицы, в том числе и индивидуальные предприниматели. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Приобретение машино-мест напрямую у города пользуется спросом у жителей столицы. В 2021 году на торгах было реализовано более 6,5 тысячи парковочных мест, а средний уровень конкуренции составил четыре участника на лот», - сказал Ефимов.

По его словам, по итогам января и февраля уже состоялись аукционы по 1238 объектам. Ефимов отметил, что на данный момент город предлагает 306 парковочных мест, их площадь составляет от 11,2 до 23,6 квадратного метра, а начальная цена за «квадрат» варьируется от 17 до 97 тысяч рублей.

В свою очередь руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков подчеркнул, что среди машино-мест, выставленных на продажу, 89 будут реализованы на открытом аукционе, а 135 – посредством публичного предложения. Еще 82 машино-места будут проданы на торгах без объявления цены. Заявки на покупку объектов можно подать в первой половине апреля, торги также пройдут в апреле.

Отмечается, что объекты располагаются на многоуровневых наземных и подземных парковках. На западе столицы выставлено 77 лотов, на северо-востоке – 37, на востоке – 25, на юго-западе – 13. В центре Москвы предлагается два машино-места, а на юге и юго-востоке — по одному.

