Москва введет «удаленку» для 30% сотрудников, включая лиц старше 60 лет и хроников
Дистанционный режим работы введут в столице для 30% сотрудников, включая пожилых граждан и людей, которые страдают хроническими заболеваниями. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.
«Исключение - только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации», - написал Сергей Собянин.
Градоначальник подчеркнул, что данное требование не распространяется на вакцинированных и переболевших граждан, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.
Также мэр Москвы сообщил, что в столице будет введен домашний режим для москвичей старше 60 лет и людей с хроническими болезнями.
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