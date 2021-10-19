Москва введет «удаленку» для 30% сотрудников, включая лиц старше 60 лет и хроников

Дистанционный режим работы введут в столице для 30% сотрудников, включая пожилых граждан и людей, которые страдают хроническими заболеваниями. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

«Исключение - только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации», - написал Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что данное требование не распространяется на вакцинированных и переболевших граждан, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.

Также мэр Москвы сообщил, что в столице будет введен домашний режим для москвичей старше 60 лет и людей с хроническими болезнями.

