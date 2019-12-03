Москва вошла в ТОП-3 мировых лидеров по качеству школьного образования

Москва вошла в число мировых лидеров по качеству образования. Такие результаты показало международное исследование качества образования PISA-2018. Столичные школьники заняли третье место по уровню читательской грамотности, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«По читательской грамотности мы с шестого места попали в тройку. По математической грамотности Москва занимает пятое место, а до этого было шестое место. По естественной грамотности Москва с 12 переместилась на шестое место. По двум параметрам мы в два раза улучшили свои позиции и по математической грамотности уверенно двигаемся вперед», - рассказала Ракова.

Она также добавила, что такого заметного улучшения позиций удалось добиться, в частности, благодаря модернизации московских школ, которая проходила в Москве на протяжении последних восьми лет.

«В основу этой реформы был зaложен подход, при котором в системе обрaзовaния глaвным является ученик, и школы должны конкурировaть зa ученикa. Исходя из этого, был осуществлен переход нa нормaтивно-подушевое финaнсировaния школ, в рaмкaх которого все школы стaли получaть одинaковое финaнсировaние в рaсчете нa одного ученикa. Был взят курс нa то, чтобы сформировaть рaвные возможности в кaждой школе для обеспечения кaчественного обрaзовaния. Сегодняшние результaты покaзывaют, что нaм это удaлось. В Москве больше не существует лучших школ, средних школ - все школы Москвы имеют возможность дaвaть кaчественное обрaзовaние», - добавила Ракова.

Заместитель мэра также рассказала, что Москва приняла участие в исследовании в качестве отдельной территория и как регион в составе России. В новом исследовании приняли участие более семи тысяч столичных школьников 9 класса из 151 контрольной школы.

PISA – это одно из основных и наиболее авторитетных исследований по оценке качества образования на международном уровне.

