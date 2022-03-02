Москва стала лидером по числу медалей на международных олимпиадах школьников
Москва стала лидером по числу медалей на международных олимпиадах школьников, впервые обойдя Сингапур и Шанхай, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
Отмечается, что в 2021 году на международных предметных олимпиадах московские школьники завоевали 24 награды – из них 19 золотых и пять серебряных.
Победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году стало рекордное число учащихся из Москвы - 1 тысяча 346 человек.
«Результаты сдачи ЕГЭ по итогам 2020/2021 учебного года показали, что, несмотря на пандемию, качество знаний и конкурентоспособность московских выпускников продолжает оставаться на высоком уровне», - также говорится в сообщении.
Так, в 2021 году по итогам ЕГЭ 37,7% выпускников московских школ набрали 220 и более баллов по трем предметам.
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