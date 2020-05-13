Москва создала коммуникационную площадку для туротрасли

В столице России заработала онлайн-площадка для представителей туристической отрасли. Речь идёт о сайте travelhub.moscow. Он запущен для налаживания связей между туроператорами, туристическими агентствами, гостиницами, экскурсионными бюро, разработчиками технологичных решений для индустрии и travel-стартапами, транспортными компаниями и другими участниками рынка. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на городской комитет по туризму.

Как отметила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, новый онлайн ресурс будет полезен для обсуждения совместных проектов, инициатив и возможных решений в нынешних непростых условиях. По её словам, портал даст возможность объединить максимальное число участников, а также охватить еще больше важных тем.

Новый интернет-ресурс стал продолжением программы Moscow Travel Hub городского комитета по туризму. На travelhub.moscow будут регулярно публиковаться новости и анонсы отраслевых событий, полезные материалы о тех или иных инструментах и технологиях для развития туристического бизнеса.

