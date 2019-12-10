Москва создает новые возможности для развития массового спорта

В столице появятся некапитальные физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивные центры без необходимости получения разрешения на строительство. Об этом заявили в столичном департамента спорта (Москомспорт).

Эксперты отмечают, что установка таких спортивных объектов имеет целый ряд преимуществ перед капитальным строительством. В частности, это сжатые сроки, меньшая стоимость и возможность реализовать передовые проектные решения. Современные некапитальные объекты представляют собой комфортабельные и удобные сооружения самого различного назначения. Это могут быть различные спортивные залы, футбольные манежи и другие объекты, находящиеся в шаговой доступности.

В Москомспорте подчеркнули, что некапитальные физкультурно-оздоровительные комплексы – это важнейший шаг на пути дальнейшего развития спортивной инфраструктуры Москвы, подчёркивает АГН Москва.

Добавим, физкультурой и спортом в столице регулярно занимаются более четырех миллионов человек. В мегаполисе работают около 22 тысяч спортивных объектов – гимнастические залы, бассейны, лыжные трассы, горнолыжные склоны, скалодромы, а также легкоатлетические манежи. В течение нескольких лет власти планируют построить еще более 80-ти спортивных объектов за счет средств бюджета и инвесторов.