Москва системно занимается контролем лекарственного обеспечения

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что власти столицы уделяют повышенное внимание к учету дорогостоящих лекарств.

Он отметил, что ассортимент и количество препаратов в московских медучреждениях значительно увеличился. Кроме того, именно в столице впервые заработали новые стандарты лечения шести самых распространенных онкологических заболеваний. Они подразумевают использование таргетных и иммунных препаратов.

Всего на химиотерапевтическое лечение из бюджета Москвы будет выделено 15 миллиардов рублей. Хрипун добавил, что назначение и применение онкологических препаратов будет прозрачным для пациентов – они смогут получить всю информацию о своем лечении.

В свою очередь в пресс-службе Депздрава заявили, что все данные о предоставленных пациентам препаратах будут доступны в электронных медицинских картах.

