Москва системно занимается контролем лекарственного обеспечения
Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что власти столицы уделяют повышенное внимание к учету дорогостоящих лекарств.
Он отметил, что ассортимент и количество препаратов в московских медучреждениях значительно увеличился. Кроме того, именно в столице впервые заработали новые стандарты лечения шести самых распространенных онкологических заболеваний. Они подразумевают использование таргетных и иммунных препаратов.
Всего на химиотерапевтическое лечение из бюджета Москвы будет выделено 15 миллиардов рублей. Хрипун добавил, что назначение и применение онкологических препаратов будет прозрачным для пациентов – они смогут получить всю информацию о своем лечении.
В свою очередь в пресс-службе Депздрава заявили, что все данные о предоставленных пациентам препаратах будут доступны в электронных медицинских картах.
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