Москва продолжит развивать инфраструктуру здравоохранения

В ближайшие пять лет в столице намерены построить около миллиона квадратных метров новых медицинских корпусов. Об этом и других планах развития сферы здравоохранения рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Москва всегда много вкладывала в развитие здравоохранения, и мы продолжим эту линию в будущем. У нас новая масштабная программа развития инфраструктуры здравоохранения: за ближайшие пять лет предполагается построить около миллиона квадратных метров новых медицинских корпусов», — отметила вице-мэр.

Отметим, среди планируемых объектов больница с перинатальным центром в посёлке Коммунарка, перинатально-кардиологический корпус в больнице №67 им. Ворохобова, две современные инфекционные больницы – взрослая и детская, а также современный лечебно-диагностический комплекс в больнице имени Логинова. Все учреждения будут оснащены самым современным оборудованием.

Также, по её словам, в столице уделяется большое внимание социальным институтам. Ярким примером тому служит программа «Московское долголетие», позволяющая пенсионерам продолжать вести активный образ жизни и заниматься спортом.

Добавим, этим летом в столице было также принято решение расширить возможность прохождения диспансеризации. Для этого в парках города были открыты 46 павильонов «Здоровая Москва» – временных поликлиник с кабинетами врачей и диагностическим оборудованием.

