Москва примет участие в ежегодной конференции рынка современных технологий Startup Village Livestream’20

Правительство российской столицы и московские компании представят решения в таких областях, как человеческий капитал, медицина, цифровая среда на Startup Village Livestream’20. Об этом сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина. Ежегодная международная конференция для участников рынка современных технологий пройдет 21 и 22 мая в онлайн-режиме.

Виртуальный форум объединит 15 тысяч представителей 80 стран, включая тысячу инвесторов. Только докладчиков будет около 300. В расписании значатся более 80 интерактивных сессий. Их темы посвящены новым направлениям и отраслевым тенденциям, а также преобразованию бизнес-моделей на фоне пандемии коронавируса.

Как уточнила Сергунина, правительство города расскажет на онлайн-конференции о городских программах для тех, кто разрабатывает и внедряет новые технологии. Основные направления — экологическая система для инноваторов, поддержка технологичного бизнеса и экспорта, подготовка кадров и дополнительное образование для молодежи.

Самым объёмным кейсом столицы на Startup Village станет Московский инновационный кластер. Это масштабный проект для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, малым и средним бизнесом, промышленными предприятиями, научными и образовательными организациями, институтами развития и мегаполисом.

Традиционная часть конференции — выставка Startup Bazaar — тоже пройдет в виртуальном формате. Стать зрителем международной конференции может любой желающий. Необходимо пройти предварительную регистрацию на официальном сайте мероприятия.

