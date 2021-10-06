Москва предоставит социально ориентированным НКО-победителям тренировочные квартиры

Определены организации-победители конкурса по предоставлению социально ориентированным некоммерческим организациям тренировочных квартир для сопровождаемого проживания. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр напомнила, что конкурс стартовал 26 июля. Помещения для сопровождаемого проживания получат шесть НКО, конкурсный отбор прошли благотворительные фонды «Жизненный путь», «Я есть!», «Творческое объединение «Круг», «Изумрудный город», «Большая перемена» и «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Квартиры для тренировочного проживания будет предоставлены на пять лет, в них смогут разместиться около 60 человек.

«Нам важно дать возможность молодым людям из психоневрологических интернатов максимально подготовить их к реальной самостоятельной жизни. Еще раз хочу отметить, что некоммерческие организации — стратегические партнеры города в рамках реализации социально значимых проектов. Мы благодарны коллегам за отклик и готовность помогать в социализации москвичей с ментальными особенностями», — подчеркнула Ракова.

