Москва помогла оформить федеральные выплаты 30 тыс. жителей новых регионов и Украины

Москва предоставляет социальную поддержку жителям новых территорий и приехавшим в столицу гражданам Украины, помогает оформить федеральную социальную помощь и выплату из бюджета Ростовской и Воронежской областей. Столичные власти делают все возможное для оказания социальной помощи всем, кто в ней нуждается, заявил руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

Как отметил глава департамента, на базе филиала «На Скорняжном» семейного центра «Семья» открыт пункт приема документов на федеральные социальные выплаты для людей, приехавших из новых регионов, а также граждан Украины.

«Важно, что здесь можно не только подать заявления на выплаты, но и получить другую помощь — к примеру, консультации по вопросу записи ребенка в детский сад или школу, по вопросам трудоустройства, психологической поддержки, оформить СНИЛС. В пункт уже обратились более 30 тысяч человек. Более 23 тысяч уже получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей из бюджета Ростовской и Воронежской областей, почти 10 тысяч жителей — единовременную и ежемесячные соцвыплаты по указу президента России», — рассказал Стружак.

При необходимости специалисты могут оказать помощь и по другим вопросам. Пункт предоставления социальных выплат расположен по адресу: Скорняжный переулок, дом 4. В филиале созданы зоны первичных консультаций и приема заявлений, организована удобная комната матери и ребенка. С 5 сентября в центре приема документов открыт прием заявлений на единовременные и ежемесячные социальные выплаты.

Пункт приема документов работает по будням с 09:00 до 18:00. Уточнить информацию можно по телефону приемной филиала: +7 499 975-23-33.

