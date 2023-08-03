Москва покажет городские стройки через призму нейросетей

Первая в России креативная фотовыставка «Строительство как искусство» пройдет в августе на Арбате, экспозиция представляет образы строек в Москве через призму нейросетей. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заммэра отметил, что Москва – динамично развивающийся современный мегаполис, центр экономической и культурной жизни. Креативная фотовыставка откроется в преддверии Дня строителя и будет доступна москвичам и гостям столицы с 7 по 21 августа.

«В рамках выставки можно будет увидеть различные московские проекты строительства и архитектуры через призму нейросетей и творчества великих художников», — рассказал Бочкарев.

Экспозиция, приуроченная ко Дню строителя, организована АНО «Центринформ» при поддержке Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы. Генеральным партнером выставки выступило ГБУ «ГлавАПУ», также партнерами выступили компании ООО «МИПСТРОЙ 1», ООО «АльмакорГруп», ГК «РГ-Девелопмент».

