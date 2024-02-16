Москва открыла бесплатный доступ к медицинским ИИ-сервисам для регионов
Москва предоставила медицинскими организациями по всей России бесплатный доступ к ИИ-сервисам для обработки результатов лучевых исследований, в соответствии с призывом президента РФ Владимира Путина о важности внедрения искусственного интеллекта в медицине.
Искусственный интеллект позволяет определить диагноз с точностью до 95%, а само исследование занимает всего 15 минут.
Центр диагностики и телемедицины столичного департамента здравоохранения создал для медицинских организаций специальную платформу, на которой можно ознакомиться с доступными ИИ-сервисами, правилами работы и техническими требованиями для подключения.
Доступ к платформе для медицинских учреждений РФ открыт с 15 февраля.
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