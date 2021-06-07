Москва организовала онлайн-встречу столичных туркомпаний с коллегами из Сингапура и Таиланда
Комитет по туризму Москвы провел цифровое роуд-шоу с участием 25 столичных компаний и более 130 представителей туристической отрасли Сингапура и Таиланда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что в программу мероприятия вошли презентация возможностей столицы, а также онлайн-переговоры между участниками рынка.
«В общей сложности российские компании провели больше 100 коротких деловых встреч с коллегами из Юго-Восточной Азии», - добавила она.
Во время онлайн-презентации был представлен цифровой туристический сервис Russpass, который помогает путешественникам планировать поездки по России. Сервис работает на русском, английском и испанском языках.
Зарубежным коллегам рассказали о новинках текущего туристического сезона и соблюдении в Москве мер безопасности, благодаря которым в городе сегодня открыты музеи, театры и кафе с верандами.
Напомним. что Москва является участником международной программы безопасности путешествий Safe Travels. Столичные компании, гостиницы, рестораны, культурные и досуговые площадки могут пройти аккредитацию для получения специального знака о том, что объект придерживается всех необходимых санитарных норм и рекомендаций профильных органов.
Российские участники высоко оценили возможность напрямую пообщаться с потенциальными партнерами из Юго-Восточной Азии. Генеральный директор компании UTS.Russia Алексей Крылов подчеркнул, что столичный комитет по туризму вместе с представителями бизнеса делают огромное дело по продвижению Москвы как направления для иностранных туристов - это важно для восстановления потока в постпандемийный период.
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