Москва объявила открытый набор 2 тыс. сотрудников в новые скоропомощные комплексы

Набор персонала в новые скоропомощные стационарные комплексы (ССК), которые будут работать на базе шести крупнейших больниц города, стартовал в Москве. Городу требуются 2 тысячи специалистов на должности врачей, среднего медицинского и немедицинского персонала, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Каждый год в стационарах Москвы спасают жизни более чем миллиону экстренно поступивших пациентов. Чтобы повысить качество и эффективность этой работы, мы вместе с медицинским профессиональным сообществом столицы разрабатываем новый стандарт экстренной помощи пациентам», - отметила вице-мэр.

Ракова указала, что стандарт затронет аспекты от создания новейшей медицинской инфраструктуры из шести стационаров, их оснащения и четких алгоритмов по каждому случаю до уникальной программы подготовки, оценки и обучения персонала. Все сотрудники новых комплексов пройдут специальную программу подготовки; часть специалистов перейдут в ССК из стационаров, на базе которых будут созданы комплексы.

«2 тыс. специалистов мы приглашаем присоединиться к команде комплексов. Лучшие из лучших смогут стать частью сообщества. Сегодня мы начинаем масштабный открытый набор медицинского, административного и вспомогательного персонала. В том числе открыты вакансии более чем по 15 врачебным специальностям - от терапевтов и кардиологов до травматологов и нейрохирургов», - добавила заммэра.

Набор сотрудников ведется базе городской клинической больницы (ГКБ) имени Вересаева, ГКБ имени Буянова, ГКБ №15 имени Филатова, ГКБ №1 имени Пирогова, Боткинской больницы, Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского. Соискателям необходимо пройти многоуровневую систему оценки: этапы отбора включают в себя как проверку на соответствие заявленным к должности требованиям, так и демонстрацию личностно-психологических качеств, практических навыков на симуляционном оборудовании, собеседование с представителями ведущих столичных клиник.

Заявку на интересующую вакансию можно подать на сайте проекта; необходимо указать данные об образовании, опыте работы, имеющихся навыках и другие сведения профессионального характера. Кандидату, соответствующему должностным требованиям, сообщат о дате и времени проведения телефонного интервью. Успешно прошедших предварительный отбор пригласят на профессиональную оценку компетенций, после которой кандидата ожидает собеседование с руководством скоропомощного комплекса, на работу в котором он претендует.

После этапа собеседования медиков пригласят на экскурсию в многопрофильный стационар, на базе которого открывается комплекс. По итогам успешного прохождения всех этапов отбора будут сформированы будущие команды скоропомощных комплексов. Перед началом работы все специалисты пройдут обучение в Кадровом центре департамента здравоохранения города, ведущих клиниках, на специально оборудованном полигоне и на базе медицинского колледжа №7.

