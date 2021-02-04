Москва обновляет парк медицинской техники
Москва закупила более 6 тысяч единиц медицинской техники по контрактам жизненного цикла в 2020 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
«Всего было закуплено более 6 тысяч единиц, включая более 1,5 тысячи единиц тяжелой медицинской техники. В результате в Москве парк тяжелой медтехники обновится почти на 90%», - сказала она. По ее словам, в ходе торгов первоначальная цена снизилась в среднем на 48%, а в пределе доходила до 76%. Также, по ее словам, контракты жизненного цикла позволяют гарантировать стабильную работу техники на протяжении 7-10 лет.
Новое оборудование в медучреждениях Москвы будет установлено в рамках первой очереди их капремонта под новый московский стандарт.
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