Москва обновляет парк медицинской техники

Москва закупила более 6 тысяч единиц медицинской техники по контрактам жизненного цикла в 2020 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Всего было закуплено более 6 тысяч единиц, включая более 1,5 тысячи единиц тяжелой медицинской техники. В результате в Москве парк тяжелой медтехники обновится почти на 90%», - сказала она. По ее словам, в ходе торгов первоначальная цена снизилась в среднем на 48%, а в пределе доходила до 76%. Также, по ее словам, контракты жизненного цикла позволяют гарантировать стабильную работу техники на протяжении 7-10 лет.

Новое оборудование в медучреждениях Москвы будет установлено в рамках первой очереди их капремонта под новый московский стандарт.

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ФОТО: РИА Новости/Денис Гришкин
ТЕГИ:Медицина
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