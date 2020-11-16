Москва гарантирует дополнительный доход пенсионерам в 2021 году

Расходы Москвы на доплаты к пенсиям вырастут почти на 5%, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

В сообщении говорится, что мерами социальной поддержки от города пользуется каждый третий москвич, то есть около 4,5 миллиона человек. Самой большой статьёй бюджетных расходов этой программы являются доплаты к пенсиям, на которые в следующем году направят 164,8 миллиарда рублей, что на 4,7% больше, чем в 2020 году.

В ведомстве уточнили, что в 2021 году городской социальный стандарт (пенсия и доплата) планируется повысить на 3,7%. Благодаря этому минимальный доход неработающего пенсионера составит 20 222 рубля, или на 722 рубля больше, чем в текущем году. Средняя региональная социальная доплата составит около 7 тысяч рублей.

В департаменте отметили, что увеличение городской доплаты коснётся почти 400 тысяч человек, в том числе 23 тысяч москвичей, которые получат её впервые.

