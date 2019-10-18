Москва будет закупать по 600 электробусов в год

Власти российской столицы собираются в предстоящие три года увеличить закупки электробусов. О таких планах рассказал первый заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Сергей Андрейкин.

Сейчас в Москве на маршрутах работает более 220 электробусов. В планах на будущий год значится закупка еще 300 таких машин, а в дальнейшем - примерно по 600 в год. Как отмечает АГН «Москва», ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что с 21 года столица планирует совсем прекратить закупки дизельных автобусов.

По словам Андрейкина, использование электробусов даёт возможность экономии: их эксплуатация обходится в целом на 10% дешевле, чем троллейбусов. В будущем также можно будет сэкономить на уменьшении стоимости аккумуляторных батарей. По оценке московского чиновника, столица России по количеству работающих на маршрутах электробусов опережает другие города Европы.

