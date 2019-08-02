Московской канатной дорогой уже воспользовались более 800 тыс. человек

С момента запуска Московской канатной дорогой ей воспользовались более 800 тыс. человек. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра работ по развитию территории спортивного комплекса «Воробьевы горы». Отмечается, что длина маршрута канатной дороги составляет 720 м, на нем расположены три станции: «Воробьевы горы», «Новая лига», «Лужники». Работать она будет с 11 часов утра до 11 вечера. Туристы в кабинках смогут воспользоваться аудиогидом, который «говорит» на разных языках. Проезд по канатной дороге можно будет оплатить с помощью карты «Тройка».

Кроме того, в ходе осмотра комплекса градоначальник рассказал о строительстве там новых горнолыжных трамплинов, которые будут соответствовать международным требованиям. Также для любителей спорта там построят три горнолыжных склона, спортивную школу и целый ряд других объектов. Ввести их в эксплуатацию планируется не позднее 2021 года.

Кроме того, Серей Собянин отметил, что началось проектирование эскалатора от южного входа станции метро «Воробьевы горы». Градоначальник подчеркнул, что это уникальный объект, который стоит уже более двух десятков лет. Он будет восстановлен и улучшит транспортную инфраструктуру района.

