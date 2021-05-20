«Московского лимонадного отравителя» приговорили к 16 годам заключения
«Лимонадного отравителя» Мурата Сабанова, обвиняемого в отравлениях и кражах, приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы прокуратуры Москвы Людмилу Нефедову.
Отмечается, что решение принял столичный Басманный суд с учетом позиции гособвинения.
Прокурор запрашивал для Сабанова 17 лет колонии. Мужчине вменялись 50 эпизодов по статьям о разбое, краже и мошенничестве. По данным прокуратуры, от его действий пострадали 30 человек.
Напомним, Сабанов знакомился с горожанами в барах и скверах Москвы, под видом промоутера предлагая угоститься газировкой. Мужчина подмешивал в напиток феназепам, клозапин, трамадол, а позже грабил потерявшую сознание жертву.
Суд арестовал Сабанова в июне 2019 года. Злоумышленник частично признал вину по трем случаям ограбления, всего на него было заведено семь уголовных дел.
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