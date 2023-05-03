Московское предприятие расширило линейку солнцезащитной косметики
Московская компания «Гельтек» создала и начала выпускать новые виды солнцезащитных косметических средств. К началу лета планируется выпустить около 30 тысяч упаковок косметики, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Он отметил, что в столице созданы все условия для открытия или расширения производства. В частности, инвесторам доступны крупные рынки сбыта, развитая инфраструктура, свыше 20 инструментов поддержки, благодаря которым предприятия модернизируют, развивают производства, увеличивают объемы выпуска и ассортимент продукции.
Компания «Гельтек» около 30 лет производит компоненты для ультразвуковой и функциональной диагностики, офтальмологии, средства для ухода за веками и профессиональной косметики. Сегодня предприятие занимает лидирующие позиции в отрасли.
В числе новинок – солнцезащитный гель для мужчин. Средство защитит кожу от ультрафиолета и за счет водостойкой текстуры без ущерба для здоровья позволит заниматься спортом на улице, в том числе водным.
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