Московское предприятие расширило линейку солнцезащитной косметики

Московская компания «Гельтек» создала и начала выпускать новые виды солнцезащитных косметических средств. К началу лета планируется выпустить около 30 тысяч упаковок косметики, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он отметил, что в столице созданы все условия для открытия или расширения производства. В частности, инвесторам доступны крупные рынки сбыта, развитая инфраструктура, свыше 20 инструментов поддержки, благодаря которым предприятия модернизируют, развивают производства, увеличивают объемы выпуска и ассортимент продукции.

Компания «Гельтек» около 30 лет производит компоненты для ультразвуковой и функциональной диагностики, офтальмологии, средства для ухода за веками и профессиональной косметики. Сегодня предприятие занимает лидирующие позиции в отрасли.

В числе новинок – солнцезащитный гель для мужчин. Средство защитит кожу от ультрафиолета и за счет водостойкой текстуры без ущерба для здоровья позволит заниматься спортом на улице, в том числе водным.

