Московское правительство посетило «Дни Москвы в Ташкенте»

Делегация московского правительства, возглавляемая руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергеем Череминым, посетила Узбекистан в рамках «Дней Москвы в Ташкенте» с 22 по 25 октября. Представители Москвы провели встречи с главами министерств, состоялись конференции и праздничные концерты.

Черемин рассказал о столичных проектах в отраслях образования, здравоохранения и транспорта, а также социальной сфере. На деловых встречах обсуждались инвестиционное партнерство, создание условий для столичных экспортеров на рынке Узбекистана, работа в Узбекистане московских компаний и инфраструктурных проектов, а также внешнеэкономическое сотрудничество между Москвой и Ташкентом.

Глава департамента заявил, что московское правительство готово поучаствовать в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая состоится в 2025 году. Представители Ташкента заверили, что намерены провести «Дни Ташкента в Москве» в 2025 году.

Кроме того, состоялась Конференция по двустороннему сотрудничеству двух столиц, в рамках которой стороны обсудили партнерство в областях образования, цифровизации, торговли и промышленности. Также в формате телемоста были затронуты вопросы сотрудничества в международном предпринимательстве, инвестициях, экономике и торговли.

Члены правления Русского культурного центра Узбекистана, активисты и представители других национальных культурных центров приняли участие в круглом столе «Взаимодействие правительства Москвы с соотечественниками, проживающими в Республике Узбекистан». Участники выразили благодарность российскому правительству за работу с россиянами в Узбекистане. Были затронуты темы продвижения русского языка, искусства, культуры и литературы, а также сохранения исторической памяти.

Также деловая программа включала в себя Конференцию по культуре и образованию, открытие бизнес-миссии Московского экспортного центра и ряд мастер-классов в области культуры.

В Узбекском национальном театре кукол были представлены спектакль «Если бы я был взрослым» и анимационное представление «Путешествие в мир детства». В Галерее изобразительного искусства Узбекистана прошла выставка декоративно-прикладного искусства «Сделано в Москве».

Завершающим аккордом череды мероприятий стал совместный концерт узбекских и российских артистов «Музыка двух столиц».

