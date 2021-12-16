Московским школам рекомендовали уйти на каникулы пораньше

Московским школам рекомендовали уйти на новогодние каникулы уже 27 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского департамента образования и науки.

«Данное решение школы внесут в повестку заседаний управляющих советов и примут решение с учетом мнения этого коллегиального органа управления», - отмечается в сообщении. При этом каникулы будут длиться до 9 января.

В департаменте напомнили, что меры направлены на укрепление здоровья и предотвращение карантина в школах.

Рособнадзор ранее заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 году планируется провести в офлайн-формате.

