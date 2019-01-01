Московский зоопарк не предусмотрел «обнимателя панд»

Московский зоопарк пока не намерен вводить новую должность «обниматель панд». Недавно в зоопарке поселились две панды: Диндин, которой почти два года и трехлетний самец Жуи. Они были привезены из Китая и подарены Москве в знак 70-летия российско-китайских отношений. 5 июня открылся павильон, где их могут увидеть посетители.

В зоопарке рассказали, что «обниматель панд» - довольно опасная профессия, так как «панда – это все-таки медведь», сообщает РИА Новости.

Профессия «обниматель панд» существует в Китае. Такой сотрудник обязан заботиться о медвежатах в возрасте до двух лет. Он должен постоянно находиться со своими подопечными и почаще обниматься с ними.



