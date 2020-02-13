Московский суд заочно арестовал бизнесмена Бориса Минца
Басманный суд Москвы по ходатайству следствия санкционировал заочный арест предпринимателя Бориса Минца. Об этом в четверг сообщает АГН «Москва».
Минц - основатель инвестиционной компании O1 Group и бывший совладелец группы «Открытие». Борису Минцу и его сыновьям, Дмитрию и Александру, предъявлено обвинение в растрате на сумму в 35 миллиардов рублей. Дмитрия и Александра Минцев суд заочно арестовал две недели назад.
Следствие полагает, что Минцу и экс-председатель правления банка «Открытие» Евгений Данкевич похитили средства, заключив заведомо невыгодную сделку по покупке облигаций у компаний-заёмщиков «Открытия».
По информации СМИ, семья Минца может находиться в Лондоне.
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