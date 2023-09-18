Московский производитель выпустил четыре новые вакцины для животных
В этом году столичное предприятие «Ветбиохим» почти в шесть раз увеличило поставки по некоторым препаратам, в частности вакцин для профилактики бешенства у кошек и собак, рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
По его словам, за время своей работы производитель разработал и внедрил в производство свыше 150 лекарственных средств и диагностических тест-систем для ветеринарного применения.
«Сегодня предприятие выпускает для российского рынка 41 иммунобиологический препарат, из них 15 – для животных-компаньонов. В 2023 году производитель подготовил к государственной регистрации четыре новые вакцины», - отметил Овчинский.
За первые шесть месяцев этого года выпуск иммунобиологических препаратов для мелких домашних животных вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а доля объема продаж препаратов для кошек и собак составила 50% от всех наименований.
Новый завод может производить порядка 5,5 миллионов флаконов живых вакцин, 10 миллионов флаконов жидких иммунобиологических и более 1,5 миллиона флаконов химико-фармацевтических препаратов ежегодно. Производитель продемонстрировал в первом полугодии продажи на уровне 1,5 миллиардов рублей, что почти на 40% превышает показатели шести месяцев 2022 года.
Генеральный директор «Ветбиохима» Александр Кривонос рассказал, что специалисты компании постоянно проводят диагностические исследования, чтобы выявить самые опасные и распространяемые инфекции в России. Благодаря этому определяется напряженность иммунитета после вакцинации и выявляются инфекционные патогены у больных и павших животных. Кривонос отметил, что их препараты используют как государственные станции по борьбе с болезнями животных, так и коммерческие клиники.
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