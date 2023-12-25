Московский производитель выпустил более 4,5 млн сладких наборов к Новому году

Столичные производители холдинга «Объединенные кондитеры» выпустили более 4,5 миллиона сладких подарочных наборов к Новому году. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

По его словам, наборы от компаний «Рот Фронт», «Красный Октябрь» и «Бабаевский» уже появились в магазинах по всей России. Овчинский отметил, что на сегодняшний день в столице функционирует порядка 100 кондитерских предприятий, на которых занято более 19 тысяч человек. Компании увеличивают ассортимент продукции и объемы выпуска, обеспечивая город и другие регионы страны шоколадом, конфетами, печеньем, вафлями, а также другими изделиями.

Так, фабрики холдинга изготавливают 70 вариантов новогодних наборов весом от 200 граммов до 1,5 килограмма, 40 из которых фасуются в столице. При этом предприятия также выпускают детские подарки, с которыми можно играть. В частности, каждый год подготавливают плюшевые игрушки-символы года, наполненные разными сладостями. Набор «Обожайка» представляет из себя шапочку с поднимающимися ушами и конфетами внутри.

Директор департамента маркетинга холдинга Юлия Дорофеева рассказала, что пожелания покупателей всегда учитываются, поэтому в текущем году был расширен ассортимент новогодних подарков новыми наборами. Она отметила, что в составе большинства, в частности, конфеты «Красная Шапочка» и «Мишка косолапый». Дорофеева подчеркнула, что холдинг имеет выстроенную инфраструктуру по переработке какао-бобов, что позволяет фабрикам не зависеть от поставок импортных шоколадных полуфабрикатов.

Москва является городом с развитым производством. В столице функционируют свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых работают более 720 тысяч человек.

