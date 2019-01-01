Московский предпринимательский форум сведёт бизнесменов с руководством столицы

Специальная площадка «Открытая Москва» будет работать 27 мая на Московском предпринимательском форуме, который пройдет в «ВТБ-Арене». Участники форума получат возможность напрямую обсудить вопросы бизнеса и развития предпринимательства с представителями правительства российской столицы и руководителями профильных организаций мегаполиса.

Среди консультантов, в частности, заявлены глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, генеральный директор Московского экспортного центра Кирилл Ильичев, исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антон Купринов.

Цель проекта «Открытая Москва»– установить диалог без посредников между предпринимателями и руководством столицы по самым важным для бизнеса вопросам.

«Московский предпринимательский форум, который мы запустили в прошлом году, показал себя как эффективная площадка для взаимодействия с бизнесом. Мы совместно с московскими предпринимателями целый год готовились к этому событию, чтобы сделать форум 2019 года еще масштабнее и полезнее для участников. «Открытая Москва» - новый сервис в рамках форума, который позволит предпринимателям задать самые актуальные вопросы и получить поддержку от представителей правительства Москвы», - отмечает Алексей Фурсин.

Московский предпринимательский форум проходит в рамках Московской недели предпринимательства (27-31 мая). Подробнее о программе мероприятий и бесплатная регистрация — на сайте mpf2019.ru.

