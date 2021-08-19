Московский планетарий закроют с 23 августа на ремонт

Московский планетарий закроют для ремонта и модернизации оборудования. Планируется доведение проекционной техники до современного уровня. Также будет обновлено программное обеспечение для показа полнокупольных фильмов и звездных программ, сообщили в пресс-службе планетария.

Кроме этого, добавят дополнительные проекторы, что позволит сделать изображения и видео ярче, а обработку теней выше.

Планируется, что ремонтные работы продлятся как минимум до октября.

