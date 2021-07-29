Московский планетарий спрогнозировал звездопад в ночь на пятницу

Жители Москвы и Подмосковья в ночь на пятницу 30 июля смогут наблюдать метеорный поток Южные дельта-Аквариды из созвездия Водолей, рассказали РИА Новости в Московском планетарии.

Пик активности ожидается 30 июля в 9 утра по московскому времени. К тому времени метеоры будет падать до 16 метеоров в час. Помешать насладиться этим зрелищем могут лишь яркая Луна и Юпитер, предупреждают астрономы.

Звездопад (или, точнее, метеорный поток) наблюдается в столице и области ежегодно с 12 июля по 23 августа.

