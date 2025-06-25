Собянин рассказал о модернизации дорог в районах Ростокино и Алексеевский

Транспортную инфраструктуру модернизируют в районах Ростокино и Алексеевский на северо-востоке Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Как отметил градоначальник, это знаковые районы, через которые проходят важные транспортные артерии: проспект Мира, Московское центральное кольцо, Ярославское направление Московской железной дороги, Калужско-Рижская линия метро. При этом рядом расположены масштабные природные и культурные пространства, которые посещают тысячи людей ежедневно.

«Чтобы снизить нагрузку на инфраструктуру, специалисты реконструируют старые дороги и строят новые. В частности, сейчас создают дополнительную связку местной улично-дорожной сети с проспектом Мира», — указал Собянин.

Реконструкция ведется в 1-м Рижском переулке, Новоалексеевской и Староалексеевской улицах. Кроме того, строится Проектируемый проезд № 128, который поможет соединить Ярославскую и 3-ю Мытищинскую улицы, новые участки улицы Бажова, на которой также приводят в порядок существующие части.

В ходе работ будут организованы комфортные маршруты для пешеходов: так, горожанам станет проще добираться до станции Ростокино МЦК, а Староалексеевская, Маломосковская улицы и Рижский проезд будут более безопасными. Завершение работ по проекту планируется в текущем году.

